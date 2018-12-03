РИАМО - 3 дек. Столичные следователи проверят информацию о сайте детской одежды, на котором предлагали в аренду детей для занятия проституцией, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По информации СМИ, создатели одного из сайтов, рекламировавших детскую одежду, в действительности получали прибыль и предлагали услуги по аренде детей для занятия проституцией. На сайте указывалась стоимость почасовой аренды, а также предлагали услуги по доставке за пределы Москвы.

«По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, изложенных в публикации», - сказала Иванова.

Она подчеркнула, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как добавляется на сайте столичного главка МВД РФ, по факту опубликованной в СМИ информации о создании сайта, который, возможно, используется для совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних, сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.