РИАМО – 3 дек. Корабль «Союз» совершил старт с космодрома Байконур, данный пилотируемый запуск стал первым после аварии в октябре, сообщает в понедельник Газета.ru.

«На борту находятся астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак (Канада), космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко (Россия) и астронавт НАСА Энн МакКлейн (США). Планируемая продолжительность полета составит 194 дня», - говорится в материале.

Одиннадцатого октября во время запуска случилась первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель не смогла вывести на орбиту «Союз МС-10». Экипаж был вынужден экстренно приземлиться. Пилоты испытывали большие нагрузки, но при этом не пострадали.

Авария произошла из-за брака при сборке на космодроме. При монтаже боковых блоков кто-то повредил датчик, управляющий отстрелом одного из блоков.