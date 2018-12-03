РИАМО – 3 дек. Сотрудники полиции по городскому округу Химки задержали молодого человека, подозреваемого в повреждении автомобиля, сумма материального ущерба составила 85 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Химкам обратилась москвичка с сообщением о том, что неизвестные повредили ее иномарку, припаркованную около одного из домов на улице Летчика Ивана Федорова. Сумма причиненного материального ущерба составила 85 тысяч рублей.

«Участковыми уполномоченными полиции установлен и доставлен в дежурную часть отдела полиции подозреваемый в совершении преступления неработающий 22-летний местный житель. В отношении злоумышленника отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.