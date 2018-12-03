РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. В парке «Ивановские пруды» Красногорска в ночь на понедельник похитили корзину с фигуры дамы из искусственной травы, вандалов разыскивают, сообщается на официальной странице МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Опять вандалы! В парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» сегодня (3 декабря – ред.) после полуночи фигура топиари «Дама с корзинкой» осталась без корзинки. Видевших «грибников» просим позвонить по телефону: 8(499)707-97-79», – говорится в сообщении.

Фигуры зверей и людей из искусственной травы (топиари) установили в Красногорске в 2018 году. Они украшают улицы, скверы и парки города и стали местной достопримечательностью. С фигурами любят фотографироваться местные жители.