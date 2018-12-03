РИАМО - 3 дек. Число волонтеров в Подмосковье с прошлого года выросло более чем в два раза и составляет около 31 тысячи человек, сообщила в понедельник министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

В понедельник в рамках урока волонтерства в Красногорске губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил отличительные знаки добровольцев региона 10 руководителям и активистам областных волонтерских организаций.

«В 2017 году в Подмосковье было порядка 15 тысяч волонтеров, сейчас порядка 31 тысячи. Для нас это очень важное направление работы. Наибольшее число человек задействованы в событийном волонтерстве, наиболее сложное направление - это донорство», - сказала Плещева журналистам.

Она отметила, что одной из мер поддержки добровольческих организаций в регионе является вручение губернаторской премии «Наше Подмосковье».