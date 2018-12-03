РИАМО – 3 дек. Карантин по бешенству животных объявили в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (30 ноября – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных микрорайона Железнодорожный города Балашиха городского округа Балашиха Московской области», – говорится в тексте документа.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.