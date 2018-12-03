РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. Сотрудники Госавтоинспекции Красногорска в течение всего декабря будут выявлять пьяных водителей на дорогах городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Красногорску.

«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск информирует участников дорожного движения о том, что в декабре будет организовано проведение сплошных (тотальных) проверок. Оперативно-профилактические мероприятия по теме «Нетрезвый водитель» будут проведены 1, 7, 15 и 21 декабря», – говорится в сообщении.

1, 12, 18 и 25 декабря инспекторы ГИБДД будут особое внимание обращать на соблюдение правил перевозки пассажиров.