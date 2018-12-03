РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В понедельник во Дворце культуры подмосковных Люберец прошел концерт, посвященный Дню инвалидов, глава округа Владимир Ружицкий отметил важность доступной городской среды для жителей с ограниченными возможностями, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«День инвалидов – это не праздник, он напоминает обществу и тем, кто у власти, что у нас есть огромная группа населения с ограниченными возможностями. Мы должны думать, как развивать городскую среду, чтобы люди могли пользоваться всеми необходимыми услугами. У нас многое для этого делается. Есть федеральные программы, программа губернатора Подмосковья «Доступная среда», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что администрация устанавливает пандусы у аптек и социально важных объектов – больниц, школ и других. В домах, где живут инвалиды, тоже стараются установить пандусы, но в старых домах это бывает сложно сделать. В новых школах, детских садах сразу встраивают специальные лифты, создают санузлы для людей с ограниченными возможностями.

«Вы все замечательные люди. Я вам искренне желаю душевной теплоты и бодрости духа», – отметил Ружицкий.

В Люберцах живут свыше 20 тысяч людей с ограниченными возможностями, из них 799 детей-инвалидов. Также в округе проживают 599 инвалидов-колясочников.

Ружицкий добавил, что ранее на Инициативной улице было специальное предприятие для слепых людей. Сейчас там осталось мало инвалидов, но группа существует.

Международный день инвалидов отмечается 3 декабря ежегодно с 1992 года. Генеральная Ассамблея ООН призывает государства – члены ООН проводить в этот день мероприятия, направленные на интеграцию инвалидов в жизнь общества.