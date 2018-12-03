РИАМО - 3 дек. Подмосковье будет и дальше делиться с регионами накопленным опытом взаимодействия власти и гражданского общества, сообщила журналистам в понедельник председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

В понедельник Общественная палата Московской области на площадке Общественной палаты России проводит международный форум Russia ID, посвященный актуальным вопросам гражданского общества. Участники форума - представители 11 стран - знакомятся с работой крупнейших промышленных центров Московской области.

«Мы на этом форуме рассказываем, как у нас развивается институт гражданского общества. Это прежде всего Общественная палата Московской области, это коммерческие организации, совет по правам человека в Московской области, некоммерческие организации, всевозможные советы при органах государственной власти. Мы считаем, что у нас наработаны достаточно уникальные кейсы именно взаимодействия гражданского общества с властью, и мы собрали коллег, чтобы рассказать, как это работает. Я считаю, что нам есть что рассказать, нам есть чем поделиться и мы будем это делать и дальше», - сказала Юденич.

В панельной дискуссии форума Russia ID примут участие секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев, председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Михаил Федотов, председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.