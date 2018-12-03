РИАМО - 3 дек. В подмосковном Богородском городском округе проводится проверка по факту смерти двух человек, которых нашли мертвыми в частном доме, назначены судебно-медицинские экспертизы, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Тридцатого ноября в частном доме в одном из СНТ в деревне Большое Буньково были обнаружены тела двух мужчин без внешних признаков насильственной смерти.

«Установлено, что погибшими являются 59-летний хозяин дома и 49-летний сторож СНТ, которые для обогрева использовали дизельный генератор. По данному факту следственным отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области организованно проведение доследственной проверки. По предварительным данным, мужчины отравились продуктами горения», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.