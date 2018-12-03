РИАМО – 3 дек. В подмосковном Домодедове инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками правоохранительных органов в ходе рейда задержали организаторов незаконной свалки строительных и коммунальных отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Мусор сбрасывался на земельном участке вблизи улицы Индустриальная. Проверяющие задержали 14 самосвалов и бульдозер, которые были переданы на ответственное хранение. Площадь незаконной свалки составила около 150 гектаров», – отмечается в материале.

В настоящее время на месте нарушения проводятся маркшейдерские исследования, чтобы уточнить объем размещенных отходов. Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении, полиция начала доследственную проверку. Собственник земельного участка уже установлен, ему предстоит нести административную ответственность вместе с непосредственными организаторами свалки.