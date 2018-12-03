РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В городском округе Люберцы владельцы частных домов продолжают переоформлять договоры на вывоз мусора, в настоящее время договоры перезаключили 94% граждан, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В понедельник в администрации городского округа прошло оперативное совещание.

«В городском округе Люберцы продолжаются работы по проверке перезаключения договоров на вывоз мусора с частными лицами. Всего из 8 042 частных домовладений договоры на вывоз мусора перезаключены у 7 612 граждан – это 94%», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в соответствии с утвержденной дорожной картой в поселке Малаховка с 26 ноября по 2 декабря перезаключили 201 договор на вывоз мусора. Всего здесь 4,7 тысячи частных домовладений, 4 270 перезаключили договоры – это 90%. В поселках Октябрьский, Томилино и Красково все жители перезаключили договоры на вывоз бытовых отходов.

«Ежедневно сотрудниками администрации проводятся проверки по выполнению обязательств в соответствии с договором по вывозу мусора жителями частного сектора, а именно проверки оплаты. С 26 ноября по 2 декабря проверку прошли 858 домов, из них собственники 104 домов получили предписания на оплату за вывоз мусора», - отметил Ружицкий.

Глава напомнил о необходимости своевременной оплаты за вывоз мусора. В противном случае домовладельцам будет вынесен административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

«С 26 ноября по 3 декабря управляющие и подрядные организации ежедневно проводили работы по содержанию городских и дворовых территорий. Всего были привлечены 74 единицы спецтехники, задействованы более 600 человек. С городских территорий собрали и вывезли более 50 кубометров мусора. Также опилили 21 дерево и вырубили 9 деревьев. На территории городского округа Люберцы проведены работы по праздничному световому оформлению, украшены елями, светодиодными конструкциями и праздничными иллюминациями», - отметил Ружицкий.

По его словам, с 23 по 29 ноября сотрудники территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области вынесли 16 постановлений на общую сумму 219 тысяч рублей за ненадлежащее состояние территорий. Внештатные инспекторы при административно-технической комиссии вынесли 41 постановление на общую сумму 106 тысяч рублей в отношении физических и должностных лиц и неуплату за вывоз мусора.