РИАМО – 3 дек. Министерство обороны РФ разместило на своем сайте архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата, в них говорится о подразделениях, воевавших в районе населенных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки, Большие Ржавки в годы Великой Отечественной войны, сообщает Газета.ru.

«По документам Центрального архива Минобороны России можно определить, какие подразделения вели бои в районе населенных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки, Большие Ржавки», - говорится в сообщении.

Размещенные в открытом доступе материалы до этого нигде не публиковались. У россиян появилась возможность ознакомиться с рассекреченным журналом боевых действий 354-й стрелковой дивизии, в котором говорится о боях под Москвой.

День Неизвестного Солдата отмечают 3 декабря. Он отмечается в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории РФ или за ее пределами. Указ об установлении памятной даты был подписан президентом РФ в ноябре 2014 года.