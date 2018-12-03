РИАМО – 3 дек. В подмосковной Лобне сотрудники полиции изъяли у местного жителя более 80 граммов амфетамина, ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в одном из домов на улице Текстильная сотрудники полиции установили и задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

«В ходе личного досмотра полицейскими обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – амфетамином, общей массой более 80 граммов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», – говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.