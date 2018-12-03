РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 дек. Полиция подмосковных Люберец призвала жителей горокруга сообщать им обо всех фактах взяточничества, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Если вы столкнулись с фактами взяточничества и произволом любого должностного лица в любой форме – открытой или скрытой, вам необходимо обратиться к нам. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» дадут вам необходимые консультации и окажут профессиональную помощь в каждом конкретном случае», – говорится в сообщении.

Сообщить о данных фактах можно по телефонам: 8(495)692-70-66 (телефон доверия ГУ МВД России по Московской области); 8(499)317-24-66 (управление собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области).

В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов, обращаться можно непосредственно в подразделения собственной безопасности.

«Любая предоставленная вами информация может быть реализована только в рамках согласованного с вами плана действий. В каждом конкретном случае мера вашего участия в этих действиях будет обсуждаться. О значимых результатах и событиях в связи с этим вы будете незамедлительно информированы», – заключается в сообщении.