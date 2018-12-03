РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. Порядка 500 активных волонтеров из 15 организаций работают в подмосковном Красногорске, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил почетными грамотами и нагрудными знаками волонтеров Подмосковья в школе «Мозаика» в деревне Путилково подмосковного Красногорска.

«В Красногорске довольно активное добровольческое движение. Более 500 человек входят в актив волонтеров, около 15 организаций занимают довольно активную позицию. Они откликаются на очень злободневные темы дня, находят время помогать ветеранам», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что ряд волонтерских организаций, таких как «Зеленый патруль» и «Раздельный сбор», занимаются вопросами экологии и раздельного сбора мусора.

«На следующей неделе запланирована встреча с эко-активистами. Будем обсуждать сложную тему раздельного сбора мусора. Как работать с жителями, рассказывать им об этой теме. Активисты – опора власти, благодаря им мы можем решать самые сложные вопросы», – отметила Хаймурзина.

По ее словам, очень важно, что многие жители, несмотря на занятость, находят время и возможность бескорыстно делать добрые дела.

«Мы очень рады, что итоги первого года волонтерства и добровольчества, который объявил президент России в 2018 году, губернатор Московской области подвел именно в красногорской школе «Мозаика». Важно, что школьники Красногорска приняли участие в церемонии награждения самых активных волонтеров региона, услышали об их опыте», – сказала Хаймурзина.