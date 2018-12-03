РИАМО - 3 дек. Сурки, енотовидные собаки и еноты с наступлением холодов уснули в своих берлогах в Московском зоопарке, сообщается на сайте зоосада.

«С наступлением холодов в своих берлогах заснули не только бурый и гималайские медведи, но и некоторые другие обитатели зоопарка. В их числе еноты, енотовидные собаки и сурки. Эти зверьки проведут всю зиму во сне, однако сам процесс спячки у сурков и енотов разительно отличается», - говорится в сообщении.

Сурки впадают в анабиоз и находятся в таком состоянии вплоть до наступления весны, а еноты пребывают в так называемом «зимнем сне», из которого они могут выходить по нескольку раз за зиму – например, затем, чтобы подкрепиться или выйти наружу и проверить, не растаял ли снег.

«Сурки спят беспробудно, при этом температура их тела опускается до 8 градусов, частота их сердцебиения и дыхания уменьшается, а все обменные процессы в организме замедляются. <…> Накануне спячки вес сурков достигает 6 килограммов, за время, проведенное во сне, они теряют около трети общей массы. В общей сложности эти грызуны могут проспать около 6-7 месяцев», - уточняется на сайте.

В этом году сурки - самец Арчи и самка Нагайна - отправились на боковую в начале октября. Причем сначала уснула самка, а самец присоединился к ней позже. Они тщательно готовили к зиме свою нору: они вычищали подземные ходы, утепляли спальную камеру соломой.

Еноты-полоскуны также начали готовиться к холодному времени года заранее. Все лето они активно отъедались, а с наступлением осени стали менее активными; в октябре они уже казались сонными и неповоротливыми, и как только наступило первое похолодание, еноты собрались в своих теплых домиках и заснули. Уникальная особенность енотов заключается в том, что в спячку зверьки впадают коллективно: несколько особей спят в одном логове, тесно прижавшись друг к другу.

Еноты, подобно медведям, очень чувствительны к переменам температур – именно от этого фактора зависит то, насколько глубоко они спят. В состоянии сна и дремы еноты пробудут до апреля, а с наступлением тепла вернутся к своему обычному образу жизни.

«Однако не исключено, что во время зимы мы еще не раз увидим енотов: в теплые дни они могут выходит из своих домиков, греться на солнышке или даже легко перекусывать», - заключается в материале.