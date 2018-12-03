РИАМО - 3 дек. «Серебряный волонтер» из Химок Анатолий Яночкин, который к своим 80 годам посетил в качестве добровольца более сотни мероприятий, рассказал о преимуществах этой деятельности, среди мероприятий, где Яночкин был волонтером, Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи, этап Формулы-1, Фестиваль молодежи и студентов, чемпионат мира по футболу.

В понедельник в рамках урока волонтерства в Красногорске губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил отличительные знаки добровольцев региона 10 руководителям и активистам областных волонтерских организаций, среди них Анатолий Яночкин.

«В волонтерстве мне нравится то, что я могу приносить пользу людям, быть полезным на мероприятии. Имею возможность общаться с очень интересными людьми, побывать на интересном событии, а также побывать в других городах, странах», - сказал Яночкин.

Он отметил, что у пенсионеров много свободного времени, которое необходимо занимать какой-то интересной деятельностью.