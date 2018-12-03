РИАМО - 3 дек. Предприятие «МосТрансПроект» номинировали на престижную отраслевую премию ComNews Awards – 2018 за разработку информационной карты, которую в дальнейшем могут внедрить в «мозг» беспилотников, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «МосТрансПроект».

Разработка представлена в номинации «Лучший проект для государственного сектора».

«Автоматизированная информационная система «Комплексная схема организации дорожного движения» (АИС КСОДД) представляет собой единую цифровую карту, которая отображает информацию обо всех элементах дорожного движения, включая пешеходные переходы, выделенные полосы, дорожные знаки и так далее. Карту делает уникальным то, что сейчас эта информация содержится исключительно на бумажных схемах», – отмечается в сообщении.

Директор ГБУ «МосТрансПроект» Александр Поляков отметил, что очень рад тому, что IT-решения компании признаны профессиональным сообществом.

«Комплексная схема организации дорожного движения – это актуальная карта всех элементов дороги, а ее электронная версия – основа будущего Умного города. В дальнейшем карту поместят в «мозг» беспилотного транспорта. Тогда он не будет тратить вычислительную мощность процессора на распознавание, например, знаков. Он будет знать, где они находятся. Это позволит ему сосредоточиться на остальных участниках дорожного движения, в первую очередь – на пешеходах», – пояснил Поляков.

Комплексная схема организации дорожного движения в Москве разрабатывалась с 2014 года в несколько этапов.

Благодаря КСОДД и интеллектуальной транспортной системе в столице повысилась безопасность, средняя скорость движения и пропускная способность улиц, заключается в материале.