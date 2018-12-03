РИАМО - 3 дек. Волонтерское движение должно коснуться каждой подмосковной школы, регион поддерживает добровольцев, оказывающих поддержку инвалидам и пенсионерам, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник глава региона в ходе урока добровольцев в Красногорске наградил отличительными знаками волонтеров-активистов и руководителей подмосковных добровольческих организаций.

«Важно привлечь внимание к важным, добрым поступкам, которые делают люди разных возрастов. Сегодня мы имели возможность и совсем молодых людей удостоить золотым знаком, и людей, которые уже умудрены сединами. Я очень надеюсь, что с каждым годом волонтерское движение будет все более популярным, востребованным. Во всех наших 1,5 тысячах школ эта практика внедряется, мы стараемся уделять этому внимание. Я благодарен педагогам, которые посвящают детей в разные форматы добрых дел. Это стратегически важно», - сказал Воробьев.

Он отметил, что регион всячески поддерживает такие волонтерские организации, как «Юнармия», «Юный спасатель», а также тех добровольцев, кто оказывает поддержку инвалидам и пенсионерам, обучает правилам дорожного движения.