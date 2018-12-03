РИАМО - 3 дек. Более 5 тысяч комнатных цветов вырастили подмосковные волонтеры, вырученные от их реализации средства направили на поддержку детей благотворительного фонда «Жизнь как чудо», сообщила генеральный директор Московской областной общественной организации «Центр поддержки социальных и общественных инициатив» Вера Носкова.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил отличительными знаками добровольцев Московской области, среди награжденных была Носкова.

«Наша благотворительная программа реализуется с 2013 года. Очень приятно, что наша программа нашла такую высокую поддержку. Основная часть нашей деятельности - оказание благотворительной помощи детям и пенсионерам. Мы реализуем программу «Цветы ради жизни», за время этой акции мы собрали более 1,8 миллиона рублей. Дети вырастили более 5 тысяч комнатных цветов, кактусов, фикусов, мы их реализовали и направили средства на поддержку детей благотворительного фонда «Жизнь как чудо», - сказала Носкова журналистам.

Она отметила, что также реализуется акция «Дарим тепло», ее участники вяжут теплые вещи, полученные благодаря их продаже средства направляют на благотворительность. В рамках акции «Подари мечту» подарки подучили около 500 детей-инвалидов из шести городов.

«В этом году у нас 210 детей. Все, кто хочет присоединиться, может купить подарок», - заключила Носкова.