РИАМО - 3 дек. Государственные органы Подмосковья оказывают поддержку волонтерам-спасателям, работа с государственными структурами выстроена качественно, сообщил председатель совета Московского областного регионального отделения всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Максим Боровик.

В понедельник в рамках урока волонтерства в Красногорске губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил отличительные знаки добровольцев региона 10 руководителям и активистам областных волонтерских организаций, среди них Максим Боровик.

«В 2015 году нами было принято решение о создании Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области, это часть молодежного крыла Союза спасателей. Работа с государственными структурами выстроена достаточно хорошо в последнее время, качественно. Большое внимание и помощь уделяют органы по чрезвычайным ситуациям в Московской области, большое внимание со стороны правительства, с Главным управлением по социальным коммуникациям. Мы всегда чувствуем поддержку, и поддержку со стороны губернатора, именно благодаря премии «Наше Подмосковье» мы получаем поддержу по нашим проектам», - сказал Боровик.

Он отметил, что в организацию входят более 300 человек, это в основном студенты, которые совместно с другими объединениями участвуют в поиске потерявшихся людей, ликвидации пожаров, а также проводят уроки по оказанию первой помощи. В учебных заведениях Подмосковья проведено уже более 250 занятий с детьми.