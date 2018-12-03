РИАМО - 3 дек. Полицейские подмосковных Мытищ задержали подозреваемого в распространении гашиша, мужчине грозит до 20 лет тюрьмы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейские МУ МВД России «Мытищинское» при силовой поддержке бойцов «Гром» УНК ГУ МВД России по Московской области в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий возле одного из домов на Осташковском шоссе задержали 32-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, подозреваемого в сбыте наркотических средств», – отмечается в сообщении.

При личном досмотре и в доме злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли семь кусков твердого вещества темного цвета. По результатам химического исследования было установлено, что это – гашиш, общей массой около 100 граммов.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

В данный момент злоумышленник находится под стражей.