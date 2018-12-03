РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 3 дек. Жителей городского округа Ликино-Дулево приглашают на лекции учебного проекта Ассоциации председателей советов многоквартирных домов «Рro_ЖКХ», мероприятия состоятся 7 и 14 декабря, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, курсы начнутся в 17:00.

«Приглашаем жителей городского округа Ликино-Дулево на лекции учебного проекта Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Рro_ЖКХ». Встречи пройдут в городе Ликино-Дулево: 7 декабря – в центре «Спутник» на улице Калина, дом №14, а 14 декабря – в библиотеке на улице Советской, дом №34», – говорится в сообщении.

На занятиях управдомы Подмосковья расскажут об основных понятиях и инструментах, необходимых потребителю жилищно-коммунальных услуг и поделятся опытом.

«Принять участие в семинаре и пройти обучение может каждый житель, желающий разбираться в сфере ЖКХ. Занятия бесплатные», – уточняется в материале.