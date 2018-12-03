РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В городском округе Люберцы с начала 2018 года установили 116 новых остановочных павильонов на муниципальных и региональных дорогах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий на оперативном совещании в понедельник.

Ранее глава сообщал, что до 30 ноября 2018 года в городском округе Люберцы будет заменено 179 остановочных павильонов общественного транспорта, 69 из них – на муниципальной сети. Новые остановки будут оборудованы системой видеонаблюдения и беспроводным интернетом. На региональной сети за пределами города будет установлен тип остановки «Межгород», в городской черте тип остановки «Стандарт».

«На муниципальной сети установка 69 павильонов завершена полностью. Сформирован комплект документов для оплаты и предоставлен подрядной организацией 30 ноября. В настоящий момент находится на проверке. На текущей неделе будет проведена оплата. На региональной сети установлено в полном объеме 47 остановочных павильонов», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в минувшие выходные завезены остальные павильоны типа «Стандарт», сейчас проводится их монтаж.

«Думаю, в течение полутора недель мы завершим эту работу в полном объеме. Сдвиг по времени произошел в связи со сменой типа остановочных павильонов. Основание под установку готово по всей улично-дорожной сети», – пояснил Ружицкий.

По его словам, в рамках исполнения контрактов по автомобильным дорогам первая и вторая волна ремонта оплачены в полном объеме.

«Сформирован и проверен комплект документов по третьей волне, ожидаем 4 декабря поступление заключения экспертизы, после чего документы будут оплачены и направлены в министерство транспорта Подмосковья для выделения субсидии. Данный вопрос находится на особом контроле», – заключил глава.