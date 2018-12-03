РИАМО - 3 дек. В жилом доме на набережной Дмитрия Донского в Коломне восстановили отмостку после визита сотрудников Госжилинспекции, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«ООО «ДГХ» исполнило предписание Госжилинспекции Московской области об устранении нарушений в содержании многоквартирного дома №40 на набережной Дмитрия Донского в Коломне. Данные нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки по обращению жителя вышеуказанного дома», – сказал Главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Вадим Соков.

Ранее было установлено, что управляющая организация не приняла меры по обеспечению гидроизоляции фундамента многоквартирного дома: выявлены частичное разрушение отмостки, намокание стен МКД.

«Отмостка защищает фундамент и подвал здания от увлажнения. Нарушения, допущенные в ее содержании, угрожают состоянию несущих конструкций и инженерных систем, увеличивают вероятность возникновения аварий, сокращают сроки эксплуатации дома», – пояснил Соков.

Он дополнил, что по результатам проверки выдано предписание на устранение выявленных нарушений, составлен акт, в адрес ООО «ДГХ» возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 9.16 КоАП Российской Федерации о несоблюдении лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований энергетической эффективности.

«По итогам рассмотрения дела на управляющую организацию наложен административный штраф в размере 30 тысяч рублей», – заявил Соков.

В установленные сроки законные требования Госжилинспекции Московской области были исполнены в полном объеме. А именно, в ходе контрольной проверки исполнения предписания установлено, что отмостка дома №40 на набережной Дмитрия Донского отремонтирована.