РИАМО - 3 дек. В подмосковном Пушкине строители завершили реконструкцию школы, соответствующее извещение поступило в Главгосстройнадзор Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Заказчиком работ выступило МКУ «Управление капитального строительства» Пушкинского района.

«В рамках реконструкции к существующему зданию пристроен новый корпус и проведены работы по утеплению имеющегося фасада, проведен ремонт кровли, заменены окна, а также обновлены системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

По его словам, общая площадь школьных зданий после реконструкции составила 12,2 тысячи квадратных метров, с учетом 3-этажной пристройки площадью 5,5 тысяч квадратных метров.

В новом учебном корпусе на первом этаже размещен гардероб, спортивный зал, тренерская, учебные кабинеты, медицинский блок. На втором этаже – учебные классы начальной школы, библиотека с читальным залом и книгохранилищем, кабинет географии с лаборантской. На третьем этаже в пристроенном корпусе обустроены учебные помещения для начальных классов, кабинет биологии с лаборантской, методические кабинеты и вспомогательные помещения.

Кроме того, между западным и восточным корпусами школы появился теплый переход.

«На прилегающей территории оборудованы универсальная спортивная площадка для игровых видов спорта, беговые дорожки, площадки для бадминтона и настольного тенниса», – уточняется в материале.

По словам Гарибяна, после проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту выдадут заключение о соответствии.