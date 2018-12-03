РИАМО - 3 дек. В рамках урока волонтерства в подмосковном Красногорске губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил отличительные знаки добровольцев региона 10 руководителям и активистам областных волонтерских организаций, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«Мы сегодня вас потревожили в нашей новой Путилковской школе, чтобы отметить День добровольца, который на основании указа президента отмечается 5 декабря. Прекрасно, когда наши люди могут творить добрые дела. Мы знаем, сколько труда наши педагоги вкладывают в обучение школьников с первого по одиннадцатый класс. Здорово, когда при этом остается место воспитанию и добрым делам. Мы собрались здесь, чтобы отметить самых достойных, тех, кто находит время для волонтерства. Хочу пожелать всем, чтобы каждый имел возможность творить добро», - сказал Воробьев.

Почетные грамоты и нагрудные знаки получили руководитель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Московской области Александр Печенегин, руководитель Чеховского клуба волонтеров Галина Романова, председатель совета Московского областного регионального отделения Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Максим Боровик.

Также награждены генеральный директор Московской областной общественной организации «Центр поддержки социальных и общественных инициатив» Вера Носкова, координатор и оперативный дежурный вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел» Елена Горячева, волонтер Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный крест» Михаил Матвеев, победитель регионального этапа «Доброволец России», экологический волонтер Данила Родин, который реализует проект «Раздельный сбор отходов в Коломне».

Кроме того, награду получил 80-летний пенсионер, «серебряный волонтер» из Химок Анатолий Яночкин, который за шесть лет посетил более сотни мероприятий, в частности, Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи, этап «Формулы-1», Фестиваль молодежи и студентов, чемпионат мира по футболу. Награждены также 63-летняя Татьяна Ивахненко, которая с октября 2017 года является «серебряным волонтером» по направлению «Английский язык», состоит в Реестре волонтеров; 78-летний Борис Наумкин, который является заместителем председателя Школы «серебряных волонтеров» Егорьевского комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Журавушка».