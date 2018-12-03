РИАМО - 3 дек. Крестьянско-фермерское хозяйство «Елена Агро», работающее в подмосковном Краснознаменске, получило штраф в размере 100 тысяч рублей за допущенные ветеринарные и санитарные нарушения, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В октябре Россельхознадзор проверил соблюдение требований ветеринарного законодательства в хозяйстве «Елена Агро». Организация занимается хранением, переработкой и реализацией продукции животного происхождения, а также изготовлением полуфабрикатов. В ходе проверки были выявлены нарушения требований техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

«В конце ноября 2018 года за нарушения технических регламентов Таможенного союза управлением ООО «КФХ «Елена Агро» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства РФ», - говорится в сообщении.

В частности, «Елена Агро» не провело исследования продукции на безопасность и качество и не представило проверяющим декларации о соответствии на полуфабрикаты. Кроме того, производственный цех предприятия оказался не зарегистрирован в государственной ветеринарной службе, хозяйство также не имеет документов, разрешающих производить мясные полуфабрикаты.

Выяснилось, что в крестьянско-фермерском хозяйстве не внедрена программа производственного контроля. На производстве не оборудовано специальное место для хранения дезинфицирующих средств и инвентаря, а правила обработки инвентаря не соблюдаются.

При проверке сотрудникам Россельхознадзора не представили журнал учета проведения дезинфекции помещений, ветеринарное удостоверение и акт обследования производственного цеха. Также оказалось, что в «Елене Агро» не соблюдается технологический отступ при хранении полутуш в холодильной камере и они соприкасаются друг с другом.