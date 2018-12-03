РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 дек. Жители подмосковного Подольска за 2018 год чаще всего обращались на портал «Добродел» с просьбами отремонтировать детские площадки, произвести уборку во дворах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«За 11 месяцев 2018 года через портал «Добродел» поступило более 18,3 тысяч первичных обращений от жителей округа. По 85% обращений работы уже выполнены либо заявителям даны ответы с разъяснениями, по 15% – указан срок, когда работы будут завершены. Наиболее активны в этом году жители микрорайона Климовск. Чаще всего жителей волнует содержание дворов и территорий, детских игровых площадок, состояние многоквартирных домов, автодорог, нарушение правил уборки и графика вывоза бытовых отходов, ямы и выбоины на дорогах, неисправное уличное освещение», – говорится в сообщении.

Используя портал «Добродел», граждане также предлагали открыть новые маршруты общественного транспорта, установить новые детские и спортивные площадки, обустроить парковочные места. Уже разработан и находится на согласовании в министерстве транспортной и дорожной инфраструктуры Московской области востребованный автобусный маршрут, который свяжет станцию «Подольск» и детскую больницу в поселке Кузнечики.

Кроме того, в 2018 году за счет разных источников финансирования было реконструировано и установлено 60 детских игровых и 23 спортивные площадки во дворах округа. Эти работы были проведены в том числе и по обращениям жителей на портал «Добродел». Также были обустроены новые парковочные пространства по 51 адресу.