РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В подмосковных Люберцах с 26 ноября по 2 декабря подрядные организации заделали ямы на Больничном проезде и у часовни на Октябрьском проспекте, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий на оперативном совещании в понедельник.

«За неделю (с 26 ноября по 2 декабря – ред.) проведен ямочный ремонт на Больничном проезде и у часовни. При проведении ямочного ремонта использовались холодные асфальтобетонные смеси», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что состояние сети автодорог регионального класса на территории городского округа соответствует требованиям нормативных документов. На минувшей неделе подрядные организации также провели плановые работы по содержанию дорог. Очистили посадочные площадки от мусора, убрали придорожную и дорожную части, тротуары, удалили несанкционированную рекламу. Подрядчики вывезли и утилизировали смету и мусор на площади 62 кубометра.

«За неделю (с 26 ноября по 2 декабря – ред.) дорожными службами проводились работы по обслуживанию дорог и тротуаров. Количество людей, привлеченных к уборке муниципальных дорог, составило 202 человека, также задействовали 92 единицы спецтехники. Проведены работы по очистки уличной дорожной сети, тротуаров, прибордюрной части от снега. Также очищены пешеходные переходы и остановки», – подчеркнул глава.

По его словам, при выпадении снега в ночь с 1 на 2 декабря было задействовано 11 спецмашин КДМ для обработки противогололедными материалами улиц и дорог.

«В первую очередь очищаются от снега и обрабатываются протигололедными материалами дороги с высокой интенсивностью движения, маршруты общественного транспорта, опасные участки дорог. Второго декабря проведены выездные проверки улиц и дорог муниципальных и региональных. Выданные замечания устранены подрядными организациями», – подчеркнул Ружицкий.

Он отметил, что за минувшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 352 нарушения ПДД, эвакуировали 48 транспортных средства, выписали штрафы на сумму в размере 396 тысяч рублей.