РИАМО - 3 дек. Из-за строительства участка Большой кольцевой линии московского метро на дублере Ленинского проспекта с декабря будут вводить ограничения движения, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Ограничения. Участок: дублер Ленинского проспекта от дома 1А по улице Удальцова до дома 92 по Ленинскому проспекту. Период: с 7 по 25 декабря 2018 года, с 9 января по 20 февраля 2019 года круглосуточно», - говорится в материале.

Кроме того, ограничения будут действовать на дублере Ленинского проспекта от дома 92 до дома 94А с 12 января по 28 февраля 2019 года круглосуточно.

На участке дублера Ленинского проспекта от дома 94А до дома 102 с 18 января по 10 марта 2019 года круглосуточно будет ограничиваться движение по одной полосе с организацией приоритетного права проезда. На дублере Ленинского проспекта в районе дома 99 с 22 января по 31 марта 2019 года в круглосуточном режиме будет частично перекрываться одна полоса.

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров, на ней будет 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Открытие участка улучшило транспортную доступность пяти районов Москвы – Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта, где живут больше 480 тысяч человек. Благодаря новой ветке время в пути для многих пассажиров сократилось на 20-30 минут.