РИАМО - 3 дек. Маршрутная сеть подмосковного аэропорта «Жуковский» пополнилась новым внутренним направлением, авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с декабря начала выполнять полеты в Казань, говорится в сообщении пресс-службы компании АО «Рампор Аэро».

«Мы рады возобновлению сотрудничества с «ЮВТ АЭРО». В 2016 году полеты в Казань вызвали огромный интерес у пассажиров. Уверен, что удобное ежедневное расписание и комфортная цена будут способствовать сохранению популярности этого маршрута, ведь это – одно из самых популярных направлений, как для москвичей, так и для жителей Татарстана», – сказал генеральный директор АО «Рампор Аэро» Томас Вайшвила.

В декабре полеты «Казань – Жуковский – Казань» будут выполняться ежедневно: вылет из Казани в 18:00, из Жуковского – в 20:00. Время в пути составляет 1 час 10 минут. Линия обслуживается лайнерами Bombardier CRJ-200.

Билеты по цене от 2 390 рублей доступны к покупке на сайте авиакомпании.



