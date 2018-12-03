РИАМО - 3 дек. Москомстройинвест разрешил открыть продажи квартир в двух домах застройщику жилого района «Скандинавия» в поселении Сосенское новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве выдано ООО «А101», которое возводит «Скандинавию».

«Застройщик может приступить к реализации квартир по договорам долевого участия (ДДУ) в жилых домах №5 и 6 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой», - сказал председатель комитета Константин Тимофеев.

Согласно закону о долевом строительстве, застройщик ЖК «Скандинавия» обязан вносить в компенсационный фонд платеж в размере 1,2% от цены каждого ДДУ в качестве гарантий исполнения обязательств перед дольщиками.

«В рамках реализации проекта предусмотрено строительство в непосредственной близости от указанных корпусов образовательного центра, состоящего из детского сада на 200 мест и школы на 550 мест, и еще одной школы на 950 учеников, мы также системно реализуем проект благоустройства и создания комфортных городских пространств площадью 100 гектаров», - отметил директор по маркетингу и разработке продукта ГК «А101» Дмитрий Цветов.

Согласно 214-ФЗ, с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить заключение о соответствии, так как без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия. В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.