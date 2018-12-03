РИАМО - 3 дек. В столице предъявили обвинение одному из соучастников жестокого избиения 16-летнего юноши в ходе конфликта, произошедшего на Славянском бульваре, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Она уточнила, что, по данным следствия, вечером 22 ноября вблизи дома на Славянском бульваре между подростками произошел конфликт. В ходе ссоры группа подростков нанесла ранее не знакомому 16-летнему парню удары ногами в область головы. После этого они скрылись с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом костей основания черепа.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан один из соучастников, 16-летний юноша. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – сказала Иванова.

Она добавила, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Кроме того, по словам Ивановой, проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.