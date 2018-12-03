РИАМО - 3 дек. В столице закупили и поставили на дежурство Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах шесть судов на воздушной подушке «Славир-6» и «Славир-9» в этом году, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

«В 2018 году начался очередной этап переоснащения аварийно-спасательных формирований Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В рамках подготовки к зимнему периоду при поддержке правительства Москвы и департамента ГОЧСиПБ закуплены и поставлены на боевое дежурство шесть судов на воздушной подушке (СВП) «Славир-6» и «Славир-9»», – говорится в сообщении.

Новые суда баллонетного типа спроектированы с возможностью работать в тяжелых и экстремальных условиях даже на крайнем севере, где температура доходит до минус 60 градусов.

Эксплуатация «Славиров» не требует дополнительной подготовки судоводителей. Обучение вождению производится опытными инструкторами в течение 2-3 дней. Катер легок в обслуживании. Судоводители поисково-спасательных формирований МГПСС положительно отзываются о новой технике.

«По ездовым качествам «Славир» превосходит «Хивус». «Славир» быстрее «встает» на подушку, как с твердой поверхности, так и с воды. Легче преодолевает неровности и ломаный лед. Это очень выгодно, так как зимой по реке Москве курсируют прогулочные теплоходы-ледоходы, нет ровного льда, сплошные торосы. «Хивус» на них попросту застревал», – поделился впечатлениями спасатель ПСС «Крымский мост» Михаил Нагаев.

Он уточнил, что при эксплуатации в условиях отрицательных температур на открытой воде выявилось, что у «Славира» не обмерзает маршевый винт, что на «Хивусе» создавало очень много хлопот.

На новых судах используется крайне простая и надежная силовая установка: двигатель, механический редуктор, карданный привод и винт из алюминиево-магниевого сплава. Нет никаких ремней и дополнительных вентиляторов. Схема отработана и благополучно используется во многих регионах России и зарубежья.

«Уникальная конструкция гибкого ограждения позволяет продолжать движение даже при серьезном повреждении. Оно состоит из отдельных элементов и не требует полной замены, достаточно отремонтировать или заменить поврежденную часть. Также СВП оснащены всем необходимым аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением, средствами для оказания первой помощи», – уточняется в материале.

В зависимости от модификации в салоне можно разместить одного или трех лежачих пострадавших в сопровождении дежурной смены.

Сейчас в МГПСС на дежурстве стоит уже 11 судов на воздушной подушке «Славир». Спасатели патрулируют на них места зимнего отдыха не только на открытой акватории Москвы-реки, но и в других городских водоемах.