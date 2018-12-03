РИАМО - 3 дек. Из-за потепления 5 декабря в Московском регионе ожидается туман и гололед, к концу недели в Подмосковье и столице похолодает, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Четвертого декабря в регионе ожидается небольшой снег. Ночью будет минус 9-7 градусов в Москве и минус 12-7 градусов по области. Днем в столице минус 2-0 градусов, в Подмосковье – минус 5-0 градусов.

«В ночь на среду, 5 декабря, небольшой снег, минус 4-2 градуса в столице и минус 7-2 градуса по области. Днем прогнозируются снег, мокрый снег, местами туман, гололед, налипание мокрого снега. Максимальная температура минус 1 – плюс 1 градус в Москве и минус 4 – плюс 1 в Подмосковье», — говорится в сообщении.

Снег пройдет и ночью 6 декабря. В Москве будет минус 4-2 градуса, в Подмосковье – минус 7-2 градуса. Днем также ожидается небольшой снег, в регионе будет холоднее, чем накануне: в столице минус 3-1 градус, в области – минус 6-1 градус.

Похолодание продолжится 7 декабря: ночью будет минус 12-7 градусов, днем — минус 9-4 градуса. 8 декабря пройдет небольшой снег, ночью температура понизится до минус 14-9 градусов, днем будет минус 8-3 градуса.