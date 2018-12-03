РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 3 дек. В понедельник утром в частном доме в поселке Нахабино Красногорска произошел пожар, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС по Московской области.

«Третьего декабря в 07:45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, поселок Нахабино, улица Дорожная, дом 3. В 11:45 пожар ликвидировали. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

К тушению были привлечены три единицы техники и девять человек из личного состава.

В случае возникновения возгорания граждане могут обратится за помощью по телефону: 8(498)505-41-70, а также по номеру «01».