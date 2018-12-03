РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В Сергиевом Посаде сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Люберец, который украл товар из магазина на сумму более 11 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому району поступило заявление от работника сетевого магазина на улице Центральная поселка Шеметово о том, что неизвестный в помещении торгового зала совершил кражу товара. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 28-летний житель Люберец. По данному факту отделом дознания УМВД России по Сергиево-Посадскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», – отмечается в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.