РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В Подольске за год в центре молодежного инновационного творчества смогут пройти обучение свыше 500 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В городском округе осенью открыли первый центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Образ». Здесь дети и взрослые смогут освоить самые востребованные технологические направления: инженерию, цифровое производство, 3D-моделирование. Учреждение было создано благодаря субсидии министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«На базе ЦМИТа дети из средних учебных заведений городского округа Подольск будут учиться создавать проекты сначала виртуально, затем воплощать их в жизнь с помощью различных технологий и материалов – фанеры, мягкого металла, пластика. Оборудование разместилось на площади около 120 квадратных метров. Инвестиции на организацию ЦМИТ составили около 10 миллионов рублей, основная часть которых пошла на приобретение инновационного оборудования. За год пройти обучение в подольском ЦМИТ смогут более 500 человек», – отмечается в сообщении.

Изначально центр был создан для развития личности, где реализуется индивидуальный подход к обучению каждого ребенка согласно его способностям, определяемым в ходе специального тестирования. Но в процессе работы возникла необходимость расширения перечня образовательных дисциплин и методов в части естественных и точных научных направлений. В связи с чем было принято решение об участии в конкурсе на предоставление субсидии на создание ЦМИТ.

«Региональная программа по созданию ЦМИТов появилась благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Чтобы обеспечить лидерство, нужны компетенции в сегменте высоких технологий, соответствующее оборудование. Наша основная задача – развитие технологического предпринимательства в Московской области. Чтобы молодые люди выходили на рынок с конкурентными решениями», – заявил министр инвестиций и инноваций региона Вадим Хромов.