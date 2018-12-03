РИАМО – 3 дек. В Воскресенском районе полицейские задержали уроженца одной из республик Средней Азии, который находится в федеральном розыске за кражу, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Воскресенскому району на маршруте патрулирования на улице Московская была остановлена отечественная автомашина под управлением 29-летнего уроженца одной из республик Средней Азии.

«В результате проверки документов установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан «Кража», – отмечается в материале.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время мужчина задержан.