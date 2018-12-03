РИАМО – 3 дек. В столице в 2019 году планируют внедрить систему распознавания лиц, которая поможет задерживать преступников, эксперименты в этой сфере, которые проводили в метро и некоторых районах города, показали положительные результаты, сообщает в понедельник ТАСС.

«Для того, чтобы улучшить безопасность в городе, мы в ближайшее время выйдем на новый уровень информационных технологий в работе наших правоохранительных органов. Уже в этом году мы заменили на более совершенные более 40% камер видеонаблюдения, в следующем году мы завершим эту работу и создадим впервые систему распознавания лиц, которая будет определять преступников, которые находятся в розыске», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин на ежегодном общегородском расширенном совещании по вопросам профилактики правонарушений в столице.

Он добавил, что проведенные в метро и некоторых районах первые эксперименты дали положительные результаты: десятки преступников, которые были в розыске, найдены и задержаны.

В свою очередь глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов отметил важную роль системы видеофиксации «Безопасный город», элементы которой установлены в различных частях столицы.

«Использование системы «Безопасный город» позволило раскрыть 27 убийств, 77 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, 165 разбоев, более 300 грабежей», — пояснил Баранов.

Собянин также отметил, что за последние годы в Москве отремонтировали и реконструировали 75 районных отделов внутренних дел, построили девять новых зданий. В ближайшие годы будут построены 25 новых зданий для районных отделов внутренних дел и других нужд городского управления.