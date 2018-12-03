РИАМО – 3 дек. Сотрудники по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды провели профилактическую беседу c родителями воспитанников подготовительной группы детского сада «Солнышко», сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Цель беседы – повышение педагогической грамотности родителей в вопросах безопасности жизнедеятельности детей.

«Полицейские рассказали присутствующим о видах административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, о необходимости осуществления особого контроля за детьми. Кроме того, разъяснили об обязательном использовании светоотражающих элементов в темное время суток и соблюдении правил дорожного движения», – отмечается в материале.

В финале мероприятия воспитатели поблагодарили стражей правопорядка за интересную беседу.