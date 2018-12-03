РИАМО – 3 дек. С 26 по 30 ноября 2018 года Госжилинспекция Московской области выявила 1165 нарушений жилищного законодательства в ходе проведения мероприятий по лицензионному контролю, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Было выдано 194 предписания об их устранении и составлено 153 протокола об административной ответственности. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 210 штрафов на общую сумму 1 миллион 570 тысяч 500 рублей», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в городском округе Мытищи. Здесь за несоблюдение лицензионных требований и нарушение законодательства об энергосбережении заведены 16 административных дел в отношении ООО «ПИК-Комфорт», МУП «Управление Заказчика», ООО «Сервисград» и МУП «ГЖЭУ-4».

Соков отметил, что в течение прошлой недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние тепловых контуров и фасадов в 2619 многоквартирных домах. Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 100 домах. Больше всего их на территории Наро-Фоминского городского округа (15).

Нарушения теплового контура (повреждения или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие самозакрывающих устройств на дверях подъездов) были обнаружены в 95 домах. Наибольшее их количество расположено в городском округе Химки (22).

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.