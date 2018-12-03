РИАМО - 3 дек. По факту гибели двух мальчиков шести и десяти лет при пожаре в жилом доме в селе Покровское Дмитровского городского округа следователи возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Утром 29 ноября в селе Покровское Дмитровского городского округа произошло возгорание деревянного жилого дома, в котором проживала семья из четырех человек: женщина с двумя сыновьями и ее сожитель. Из-за сильного задымления и быстро распространяющегося пламени спасти детей не удалось.

«Следственным отделом по городу Дмитров ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух мальчиков шести и десяти лет в одном из дачных домов в ходе ликвидации пожара по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в связи с отключением электроэнергии деревянный дом обогревался с помощью топки дров.

По предварительным данным эксперта, причиной пожара явилось возгорание пола в результате неисправной печи отопления.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», - уточняется в материале.