РИАМО – 3 дек. Селекторное совещание по вопросу подписания договоров на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Подмосковье состоялось в понедельник, его провел руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Совещание проходило в центре управления и принятия решений Дома правительства Московской области.

«Третьего декабря руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков провел селекторное совещание по вопросу темпов подписаний договоров на вывоз твердых коммунальных отходов регоператором», – отмечается в сообщении.

В совещании также приняли участие заместители министра жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Московской области Владимир Мельник и Ольга Федина, директор по внедрению и работе с крупными клиентами МосОблЕИРЦ Марина Дыба, заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Светлана Королькова. В режиме видеоконференцсвязи к мероприятию также присоединились представители администраций городских округов и муниципальных районов Подмосковья.

С 1 января 2019 года в Подмосковье вводится новый экологический стандарт безопасного для природы обращения с коммунальными отходами. Целью внедрения этого стандарта, принятого во всем цивилизованном мире, является сокращение в два раза объема захоронения мусора и повторное использование его полезных фракций в производстве новых товаров (Recycle). Вся необходимая информация для жителей должна быть размещена на общедомовых и внутриподъездных стендах, а также на сайтах управляющих организаций.