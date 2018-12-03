РИАМО - 3 дек. Газовое оборудование привели в порядок в многоквартирном доме на улице Советская в Реутове после проверки работников Госжилинспекции, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Госжилинспекция Подмосковья зафиксировала исполнение ранее выданного предписания о приведении в порядок внутридомового газового оборудования по адресу: улица Советская, дом №23. Ранее в ходе внеплановой проверки состояния многоквартирного дома, проводимой по обращению жителя, жилищные инспекторы зафиксировали нарушение окрасочного слоя на наружном газопроводе, следы шелушения и коррозии.

«Выездная проверка в очередной раз подтвердила крайнюю важность своевременного реагирования на обращения жителей и постоянного мониторинга состояния общего имущества дома», – сказал глава Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Управляющей компании ООО «УК «РЭУ №1-Садовый», несущей ответственность за обслуживание вышеуказанного дома, дали 12 дней на устранение нарушений. В отношении фирмы было возбуждено административное делопроизводство по части 1 статьи 9.23 КоАП РФ о нарушении требований к качеству, сроку и периодичности оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. На ООО «УК «РЭУ №1-Садовый» наложен штраф в размере 50 тысяч рублей.

«В соответствии с законодательством, все газотрубопроводы должны быть окрашены. Если не соблюдать это правило, то происходит окисление, затем коррозия и разрушение металла, что может привести к остановке газоснабжения дома и аварийным ситуациям», – уточнил Соков.

В ходе контрольной проверки исполнения предписания установлено, что наружный газопровод был очищен от ржавчины и окрашен в установленный срок.