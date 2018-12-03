РИАМО - 3 дек. Мужчина предъявил претензии финансово-кредитной организации на улице Большая Академическая в Москве, после чего устроил погром в офисе и нецензурно выражался в адрес сотрудников, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Второго декабря в 16:00 в полицию поступило заявление от представительницы финансово-кредитной организации, которая сообщила, что в организацию на улице Большая Академическая обратился гражданин. Он предъявил какие-то финансовые претензии по работе данной организации, после чего из хулиганских побуждений повредил имущество организации и ругался нецензурной бранью в отношении сотрудников», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники полиции задержали мужчину, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Источник в правоохранительных органах уточнил РИАМО, что мужчина устроил погром в офисе Сбербанка.