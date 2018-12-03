РИАМО - 3 дек. Первый в этом сезоне елочный базар откроется в Подмосковье 6 декабря на территории городского округа Красногорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Шестого декабря 2018 года в 13:00 по адресу: городской округ Красногорск, Подмосковный бульвар, вблизи дома №1 состоится торжественное открытие первого елочного базара на территории Московской области», - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников и глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

После встречи автомобиля с елками Посаженников и Хаймурзина выступят с приветственным словом, затем пройдет торжественное разрезание ленточки, чаепитие и вручение сладких подарков детям из многодетных семей.

Ранее представитель пресс-службы министерства потребительного рынка и услуг Московской области сообщил РИАМО, что официальное открытие елочных базаров в Подмосковье в этом году намечено на 15 декабря.

В прошлом году елочные базары в Подмосковье начали открываться также 15 декабря, массово точки продаж хвойных заработали в 20-х числах декабря. Всего в регионе организовали более 400 мест легальной торговли новогодними деревьями. Средняя цена за погонный метр сосны в 2017 году составляла 250 рублей, ель обходилась в 400 рублей за метр. Зарубежные деревья в среднем стоили 1,4 тысячи рублей за метр.

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