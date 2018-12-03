РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. Команда подмосковного Подольска заняла третье место в первенстве Московской области по флорболу среди юношей до 16 лет, сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Сергей Сабинин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В городе Сергиев Посад 2 декабря завершилось первенство Московской области по флорболу среди юношей до 16 лет. По итогам соревнований команда городского округа Подольск 2002-2003 года рождения заняла третье место», – сказал Сабинин.

Он поздравил подольских спортсменов с наградой и пожелал им новых достижений.

Флорбол, или хоккей в зале – это командный вид спорта. В него играют пластиковым мячом на твердом ровном полу в закрытых помещениях. Удары по мячу наносятся специальной клюшкой.